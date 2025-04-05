دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال لهذه الأسباب

تتصدر أمراض القلب قائمة أسباب الوفاة بين النساء عالميًا، متفوقة على جميع أنواع السرطان مجتمعة. ورغم ذلك، لا تزال هذه الحقيقة مغيبة في كثير من الأحيان، إذ يُنظر إلى أمراض القلب على أنها “مشكلة رجالية” وهذا التصور الخاطئ يؤدي إلى تأخر تشخيص أمراض النساء وعلاجهن، ما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة.

وفي تقرير حديث صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم الكشف عن أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ أمراض القلب مقارنة بالرجال، وذلك بسبب مجموعة من العوامل البيولوجية والهرمونية، بالإضافة إلى عوامل الخطر الخاصة بالنساء.

أبرز العوامل التي تزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب

الاختلافات البيولوجية والهرمونية

يلعب هرمون الإستروجين دورًا هامًا في حماية قلب النساء قبل انقطاع الطمث، ولكن بعد انقطاع الطمث، ينخفض مستوى هذا الهرمون، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تختلف أعراض النوبات القلبية لدى النساء عن الرجال، وغالبًا ما تكون أقل وضوحًا، مما يؤخر التشخيص والعلاج.

وتميل النساء إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الصغيرة، والتي قد لا تظهر في الاختبارات التقليدية.

عوامل الخطر الخاصة بالنساء

مضاعفات الحمل، مثل تسمم الحمل وسكري الحمل، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

متلازمة تكيس المبايض تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

انقطاع الطمث المبكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عوامل الخطر المشتركة

التدخين يؤثر سلبًا على صحة قلب النساء أكثر من الرجال.

داء السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.

التوتر والاكتئاب يؤثران سلبًا على صحة قلب النساء أكثر من الرجال.

تشخيص وعلاج أمراض القلب لدى النساء

غالبًا ما يتم تشخيص أمراض القلب لدى النساء في مراحل متأخرة، مما يقلل من فرص العلاج الفعال.

قد لا تتلقى النساء نفس مستوى الرعاية والعلاج الذي يتلقاه الرجال المصابون بأمراض القلب.

وأوصى التقرير النساء بضرورة الانتباه إلى عوامل الخطر هذه واتخاذ خطوات وقائية للحفاظ على صحة القلب، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والسيطرة على عوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.

أعراض صامتة ومضللة لأمراض القلب لدى النساء

تختلف أعراض النوبة القلبية لدى النساء عن تلك التقليدية لدى الرجال، مما يزيد صعوبة التشخيص المبكر. فقد لا تعاني المرأة من ألم الصدر التقليدي، بل من:

ضيق التنفس، الغثيان، القيء.

آلام الظهر والفك والرقبة.

الدوخة والإغماء.

التعب غير المعتاد.

كيفية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن لمجموعة من التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتي تشمل اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية اليومية، ورفض التدخين، وإدارة الإجهاد، وتأسيس نظافة نوم جيدة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إن التمارين الرياضية اليومية مثل المشي وصعود السلالم والتمدد يمكن أن ترفع معدل ضربات قلبك وتقوي عضلات قلبك،وإذا كنت تهتم بقلبك، فإن تخصيص القليل من الحركة في هذا الوقت يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا.

الإقلاع عن التدخين

إن التدخين ينبئ بأخبار سيئة للقلب لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية، ويقلل من كمية الأكسجين في الدم، ويزيد من تصلب الأوعية الدموية.

ضبط التوتر

يمكن أن يكون للتوتر آثار سلبية على جوانب مختلفة من الصحة، ويمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب استجابات التهابية تؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين ويمكن أن يعزز التوتر أيضًا عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين أو شرب الكحول أو تناول الوجبات السريعة.

إن الوعي بأعراض أمراض القلب وعوامل الخطر، وتبني نمط حياة صحي، هما السبيل الأمثل لحماية قلب المرأة من هذا الخطر الصامت.

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