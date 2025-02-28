الفنان سليمان عيد يعتذر للنوبيين بعد موجة غضب بسبب إعلان لشركة ألبان

خرج الفنان سليمان عيد عن صمته لأول مرة منذ اندلاع موجة الغضب الشديدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقديمه إعلانًا ترويجيًا لإحدى شركات الألبان أثار استياء واسعًا، خاصة من النوبيين.

وظهر سليمان عيد في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قدم خلاله اعتذارًا صريحًا للنوبيين، وذلك بعد أن أعلنت الجمعية النوبية عن نيتها مقاضاته بسبب الإعلان المثير للجدل.

وقال سليمان في الفيديو: "رمضان كريم على الكل، أنا عامل الفيديو ده عشان أعتذر لإخواتي النوبيين. أنا ما جبتش سيرة النوبيين وعامل شخصية بتتكلم بطريقة معينة، زي اللمبي والحاجات اللي بتتعمل في السينما. أنا مقولتش كلمة نوبي ولا قولت جملة غلط بالنوبي خالص، وبعتذر لكل أخ ليا لأني متربي مع نوبيين وعايش معاهم وناس محترمة، ومستعد أجي لكل واحد في بيته أبوس دماغه، وبعتذر لكل النوبيين، وأنا مسحت الفيديو من كل صفحاتي، وبقولكم أنا آسف جدا جدا، ومش عيب الواحد يغلط ولكن الغلط إنه يستمر في الغلط، وبعتذر عن الفيديو ده وبقولكم حقكم عليا".

وأضاف سليمان أنه لم يقصد الإساءة إلى النوبيين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه تربى وعاش مع نوبيين وهم أناس محترمون جدًا في نظره. كما أعلن عن حذف الفيديو الإعلاني من جميع صفحاته الرسمية.

يأتي هذا الاعتذار في أعقاب ردود فعل غاضبة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الإعلان يسيء إلى الهوية النوبية ويسخر منها، مما دفع الجمعية النوبية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان.

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