آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

وفاة الفنان سليمان عيد، توفي منذ قليل الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به.

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان سليمان عيد

وقال عبد الرحمن سليمان عيد نجل الفنان سليمان عيد على صفحته بـ“فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله”.

وكشف “عبد الرحمن” نجل الفنان سليمان عيد الذي أعلن الخبر عن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد.

وقال على صفحته بـ“فيس بوك”: “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة”.

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته

وكان آخر ظهور للفنان الراحل سليمان عيد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث حرص بصحبة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، ومدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمود شميس، والمنتج محمد العدل، على تقديم واجب العزاء في المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعى الفنان سليمان عيد المنتج صلاح حسن وكتب على صفحته الشخصية بـ“فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.

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