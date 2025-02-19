هل يوجد علاج لعيوب القلب الخلقية، وكيف يمكن الوقاية منها؟

عيوب القلب الخلقية أحد أكثر العيوب الخلقية شيوعًا حيث يتأثر هيكل القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تسبب أعراض منها زرقة الجلد وتورم الساقين وسرعة ضربات القلب والتعب.

قال الدكتور بانكاج سوجاونكار، أخصائي أمراض القلب للأطفال "إن أمراض القلب الخلقية من بين أكثر العيوب الخلقية شيوعًا، حيث تحدث في واحد من كل 100 ولادة بحسب Hindustan times.

انواع أمراض القلب الخلقية



مرض القلب الأزرق: اختلاط غير طبيعي للدم المؤكسج (الخالص) والمنقطع الأكسجين غير النقي، ويمكن أن يؤدي إلى عيوب زيادة الحجم أو عيوب زيادة الضغط

العيوب التي يؤدي فيها اختلاط الدم المنقطع الأكسجين بالدم المؤكسج إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ككل.

رباعية فالو (TOF)، والاتصال الوريدي الرئوي الشاذ الكلي (TAPVC)، وتحول الشرايين الكبرى (TGA) هي بعض الأنواع الشائعة.

الزرقة (اللون الأزرق على الجلد)، وضعف النمو، والتخلف العقلي هي أعراض واضحة.

علاج أمراض القلب الخلقية



عادة ما يتم اكتشاف أمراض القلب الخلقية عن طريق تخطيط القلب (ECG)، والأشعة السينية على الصدر، وتخطيط صدى القلب ثنائي الأبعاد.

طرق العلاج لعيوب القلب الخلقية

وتشمل طرق العلاج لعيوب القلب الخلقية

العيوب الصغيرة الحجم وانغلاق الصمامات الأقل خطورة لا تتطلب تدخلًا أو علاجًا.



يتم علاج العيوب المتوسطة مؤقتًا بالأدوية.

إذا كانت لا تزال مشكلة، فيجب إجراء التصحيح أو زرع الجهاز من خلال الجراحة.



يمكن علاج عيب الحاجز الأذيني وعيب الحاجز البطيني والشريان الشرياني الجانبي بإجراءات جراحات القلب.



يتم علاج أمراض زيادة الضغط مثل تضيق الأبهر وتضيق الرئة عن طريق التوسيع تحت إجراء البالون.



تتضمن أمراض القلب الخلقية الزرقاء جراحة القلب المفتوح، ولكن يجب اختيار التوقيت وفقًا لمدى حدوثها.

نصائح الوقاية من أمراض القلب الخلقية



يمكن الوقاية من عيوب القلب الخلقية، على الرغم من شيوعها، بشكل فعال من خلال التشخيص في الوقت المناسب والتدخل الطبي المناسب.

تضمن التطورات في طرق العلاج أن الأطفال المولودين بعيوب القلب الخلقية يمكنهم أن يعيشوا حياة صحية.

وأوضح الدكتور بانكاج سوجاونك أن "الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة والتدابير الوقائية تلعب دورًا حاسمًا في تحسين النتائج لهؤلاء الأطفال".

إذا كان أحد الأطفال في الأسرة مصابًا بأمراض القلب التاجية، فإن خطر إصابة الطفل الثاني هو 3%، وإذا كان طفلان مصابين بأمراض القلب التاجية، فإن الخطر يزداد إلى 10% للطفل الثالث.



يوصى بإجراء تخطيط صدى القلب للجنين أثناء الحمل للكشف المبكر.



تظهر الدراسات أن تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22%.



ويجب على النساء الحوامل تجنب الكحول والتدخين، والحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية أمر بالغ الأهمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.