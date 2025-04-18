استشهاد 17 فلسطينيا 10 منهم من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 17 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أنه استشهد 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية قرب خان يونس في جنوب القطاع.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، «عثرت طواقمنا على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خان يونس».



كما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة نصيو بحي تل الزعتر منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على مخيم خان يونس.

والغارة نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية وأطلقت خلالها صاروخين تجاه خيام النازحين في منطقة المخيم الغربي غرب خان يونس مما أدى إلى استشهاد الاثنين المذكورين وهما رجل وابنه الصغير الذي يبلغ عمره أقل من 6 أعوام بجانب إصابة 5 من أفراد الأسرة الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن بين الإصابات إصابة خطيرة.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس منذ ساعات فجر الخميس وحتى بعد منتصف الليل، بجانب القصف المدفعي على مختلف مناطق المدينة.

وأكد أن المناطق الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس تتعرض منذ أيام طويلة لغارات عنيفة ما أدى لاستشهاد أعداد من الفلسطينيين، كما امتد القصف إلى مناطق ميراج، قيزان أبو رشوان، قيزان النجار، ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن عددا من الشهداء في منطقة قيزان النجار لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.



نسف المنازل

وواصل الاحتلال نسف المنازل في مناطق مصبح وخربة العدس في الشمال الشرقي من مدينة رفح، والقصف الجوي استهدف منازل لعدد من العائلات بالمدينة، مشيرا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنعه لدخول الغذاء والدواء.



مجازر مستمرة

وفي وقت سابق الخميس، استشهد فلسطينيان، في قصف شنّته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مراسل قناة «الغد».

ويأتي هذا الاستهداف ضمن تصعيد عسكري مستمر على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الخميس، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينيًّا.

فقد استُشهد 13 فلسطينيًّا في خان يونس، و18 آخرين في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، إضافة إلى شهيد في مخيم النصيرات وثلاثة شهداء في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصائية لها، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 51,065 شهيدًا و116,505 إصابات منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 بلغ 1,691 شهيدًا، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 4,464، مضيفة أن «عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية».

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