وصلت الحدود الشرقية للقطاع، الكشف عن استخدام الاحتلال أسلحة أمريكية متطورة في غزة

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس، اليوم، والقيادي بـحركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة متطورة وحديثة، منها طائرات انتحارية وأسلحة لم يُسبق استخدامها من قبل، وصلت مؤخرًا إلى الحدود الشرقية للقطاع، وقد تم إدخالها عبر شحنات دعم عسكري من الولايات المتحدة، بحسب ما نقله شهود عيان وصحفيون على الأرض.

مخطط تهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حول تهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وضم أراضٍ من القطاع إلى ما يعرف بـ"المنطقة العازلة" تكشف بوضوح حجم الجريمة الجارية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يحدث ليس دفاعًا بل هو عدوان ممنهج واحتلال صريح.

وتابع أيمن الرقب: ما يتعرض له قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي خاصة بعد انهيار التهدئة في 18 مارس يعد تصعيدًا خطيرًا.

تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي كاتس خطيرة للغاية

وأوضح القيادي فى حركة فتح، أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي كاتس، تُعد خطيرة للغاية، خاصة عندما يعلن بوضوح نية الاحتلال بعدم الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها، مشيرًا إلى أن المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع – وتحديدًا ما يُعرف بمحور "نتساريم" – قد تم تسويتها بالأرض، ما يعكس سعيًا لتغيير الجغرافيا والسكان معًا.

وشدد الرقب على أن ما تسمى "وزارة الدفاع الإسرائيلية" لا تمارس دفاعًا، بل عدوانًا عسكريًا على المدنيين، ويجب تسميتها بوزارة الحرب، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد يعقد أي جهود للتوصل إلى هدنة حقيقية.

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