24 ساعة مميتة، اليونيسيف تكشف مأساة يعيشها أطفال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الساعات الـ24 الماضية كانت مميتة لأطفال غزة.

اليونيسيف: الساعات الـ24 الماضية كانت مميتة لأطفال غزة

وكشفت منظمة اليونيسيف في تقريرها الصادر اليوم، عن استشهاد 15 طفلًا في غارات على خيام في غزة بينهم طفل من ذوي الإعاقة استشهد حرقًا.

وفي السياق ذاته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن المجاعة وشيكة بـقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار ومطلوب تحرك عاجل لمنع تفشيها.

منظمة حقوقية: أكثر من مليون طفل بغزة يعانون سوء تغذية

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما تبقى من البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة.



وأوضح المرصد، أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون سوء تغذية حادًّا مع انعدام الأمن الغذائي، مطالبا الدول باتخاذ خطوات عملية فورية لوقف سياسات تجويع المدنيين في غزة.

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