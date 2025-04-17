الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

24 ساعة مميتة، اليونيسيف تكشف مأساة يعيشها أطفال غزة

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الساعات الـ24 الماضية كانت مميتة لأطفال غزة.

 

اليونيسيف: الساعات الـ24 الماضية كانت مميتة لأطفال غزة

وكشفت منظمة اليونيسيف في تقريرها الصادر اليوم، عن استشهاد 15 طفلًا في غارات على خيام في غزة بينهم طفل من ذوي الإعاقة استشهد حرقًا.

وفي السياق ذاته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن المجاعة وشيكة بـقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار ومطلوب تحرك عاجل لمنع تفشيها.

 

منظمة حقوقية: أكثر من مليون طفل بغزة يعانون سوء تغذية

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما تبقى من البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة.
 

وأوضح المرصد، أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون سوء تغذية حادًّا مع انعدام الأمن الغذائي، مطالبا الدول باتخاذ خطوات عملية فورية لوقف سياسات تجويع المدنيين في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليونيسيف غزة أطفال غزة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة

مواد متعلقة

وصلت الحدود الشرقية للقطاع، الكشف عن استخدام الاحتلال أسلحة أمريكية متطورة في غزة

اليونيسيف: مليون طفل بقطاع غزة محرومون من المساعدات
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

أول رد من الزمالك على صورة تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الفريق

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

بنك مصر: النظر في أسعار الفائدة على الشهادات الأسبوع المقبل

شعبة الخضراوات تكشف موعد انتهاء أزمة اسعار الليمون

خدمات

المزيد

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية