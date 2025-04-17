أخبار مصر اليوم: رسائل مهمة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتصاد.. استثمارات قطرية جديدة.. مطار القاهرة يمنع سفر العشرات للسعودية

أخبار مصر، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "جلست اليوم مع وزيري التموين والمالية بهدف تأمين الاحتياجات والزيادات المطلوبة للسلع التموينية والخبز للعام المقبل، ونستهدف توريد أكبر كمية من القمح المحلي خلال هذا الموسم، وبالتالي نؤمن الأموال اللازمة وهذا يفيد الفلاح مع شراء القمح بسعر أعلى من العالم ويفيد الدولة بتقليل فاتورة الدولار".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت علينا منذ أيام ملف تكافل وكرامة، بأرقام تصل إلى 52 مليار جنيه العام المقبل".

وتابع: "أتفهم قلق أعضاء مجلس النواب، والحديث عن أن جزءا كبيرا من الموازنة يذهب لفوائد الدين، ولذلك الإجراءات الإصلاحية التي نتخذها عندما تنخفض أسعار الفائدة المخصص بالموازنة سيقل، ولو سعر الفائدة انخفض اليوم يعني أن المخصصات والمبالغ ستتوجه إلى الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل أكبر".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:"تحريك اسعار المواد البترولية سواء السولار أو البنزين أو البوتاجاز ليس مرتبط بسعر خام برنت، ولكن هناك عوامل كثيرة جدا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الادارية:"قعدنا لسنوات يتم ارجاء أي زيادات في اسعار البترول، على أمل زوال أي أزمات اقتصادية، وكنا نراهن على عامل الوقت، ولكن للأسف الأزمات استمرت لسنوات وهذا كان له تداعيات كبيرة على هيئة البترول بسبب تحملها لعبء مالي ضخم جدا، على الرغم من كونها هيئة اقتصادية".

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السر وراء الإعلان عن تحريك أسعار المواد البترولية يوم الجمعة وليس أيام العمل الرسمية.

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "اشمعنا صباح يوم الجمعة علشان يوم إجازات والناس كلها في البيوت".

وأضاف: "أول هاجس عندي المواقف والسرفيس وتعريفة المواصلات، وبالتالي تكون هناك غرفة عمليات مع المحافظين والإعلان عن تعريفة تتوافق مع كل المواقف، من الوارد حدوث مقاومة من بعض السائقين ولكن خلال يومين يتم السيطرة على أي أحداث فردية يتم التعامل معها".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هذا الأسبوع كان مليئا بالكثير من الفعاليات أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتي قطر والكويت، في ظل التنسيق العربي في القضايا التي تهم محيطنا العربي والأمة العربية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع دولتي قطر والكويت، والملف الاقتصادي كان له الأهمية القصوى، وستضخ قطر 7.5 مليار دولار في السوق المصرية لتعزيز استثمارات الدوحة بمصر وفقا لما تم الاتفاق عليه.

أكد وزير العمل، محمد جبران، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حرص الدولة المصرية على تقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمال،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير جبران، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة،رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه،لكل منحة، لعدد 6 منح سنوية، يؤكد إلتزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية.

شهد مطارا سفنكس والقاهرة اليوم إلغاء سفر عدد من المسافرين إلى السعودية بسبب تأشيرة الزيارة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب المنع هل المطارات السعودية أم السلطات السعودية.

منع سفر عدد من الركاب على متن شركة طيران فلاي أديل

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي منع سفر عدد من الركاب على متن شركة طيران فلاي أديل المتجهة إلى جدة من مطار القاهرة الدولي بمبنى (2)، وذلك على الرحلتين رقم 754 المتجهة إلى جدة، ورقم 770 المتجهة إلى المدينة المنورة.

أسباب قرارات شركة مطار القاهرة بمنع سفر مواطنين للسعودية

كما قررت سلطات مطار القاهرة الدولي السماح بسفر 9 ركاب ومنع 174 راكبًا على الرحلة الأولى، وسفر 23 راكبًا ومنع 104 ركاب على الرحلة الثانية، كما تم منع عدد من ركاب شركة طيران “فلاي ناس” المتجهة إلى جدة من مبنى الركاب رقم (1)، حيث تم السماح بسفر 55 راكبًا ومنع 70 راكبًا على الرحلة رقم 590، وسفر 59 راكبًا ومنع 86 راكبًا على الرحلة رقم 566، وسفر 53 راكبًا ورفض 108 ركاب على الرحلة رقم 584.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، مائل للحرارة السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء

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