الخميس 17 أبريل 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة يوضح أسباب منع سفر عدد من الركاب إلى السعودية

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو
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قررت سلطات مطار القاهرة الدولي منع سفر عدد من الركاب على متن شركة طيران فلاي أديل المتجهة إلى جدة من مطار القاهرة الدولي بمبنى (2)، وذلك على الرحلتين رقم 754 المتجهة إلى جدة، ورقم 770 المتجهة إلى المدينة المنورة.

أسباب قرارات شركة مطار القاهرة بمنع سفر مواطنين للسعودية

كما قررت سلطات مطار القاهرة الدولي السماح بسفر 9 ركاب ومنع 174 راكبًا على الرحلة الأولى، وسفر 23 راكبًا ومنع 104 ركاب على الرحلة الثانية، كما تم منع عدد من ركاب شركة طيران “فلاي ناس” المتجهة إلى جدة من مبنى الركاب رقم (1)، حيث تم السماح بسفر 55 راكبًا ومنع 70 راكبًا على الرحلة رقم 590، وسفر 59 راكبًا ومنع 86 راكبًا على الرحلة رقم 566، وسفر 53 راكبًا ورفض 108 ركاب على الرحلة رقم 584.

خطة السلطات السعودية لمنع سفر حاملي تأشيرات الزيارة

وأكدت شركة مطار القاهرة الجوي، أن قرارات منع سفر بعض المسافرين إلى السعودية جاء في ضوء ما أعلنته السلطات السعودية من قرارات تنظيمية استعدادًا لموسم الحج للعام الحالي، والتي تضمنت إيقاف العمل بالتأشيرات الخاصة بالترانزيت.

وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي بجميع المسافرين ضرورة التأكد من شركات الطيران  قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

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