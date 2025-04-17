الخميس 17 أبريل 2025
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حار نهارا، تحذير من طقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، مائل للحرارة السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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