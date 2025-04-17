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أخبار مصر

كلمة السر في أسعار الفائدة، مدبولي يوجه رسالة لمجلس النواب

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "جلست اليوم مع وزيري التموين والمالية بهدف تأمين الاحتياجات والزيادات المطلوبة للسلع التموينية والخبز للعام المقبل، ونستهدف توريد أكبر كمية من القمح المحلي خلال هذا الموسم، وبالتالي نؤمن الأموال اللازمة وهذا يفيد الفلاح مع شراء القمح بسعر أعلى من العالم ويفيد الدولة بتقليل فاتورة الدولار".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت علينا منذ أيام ملف تكافل وكرامة، بأرقام تصل إلى 52 مليار جنيه العام المقبل".

وتابع: "أتفهم قلق أعضاء مجلس النواب، والحديث عن أن جزءا كبيرا من الموازنة يذهب لفوائد الدين، ولذلك الإجراءات الإصلاحية التي نتخذها عندما تنخفض أسعار الفائدة المخصص بالموازنة سيقل، ولو سعر الفائدة انخفض اليوم يعني أن المخصصات والمبالغ ستتوجه إلى الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل أكبر".

واستكمل: "استهدفنا انخفاض التضخم لأقل من 10% وقد نحقق هذا الهدف بحلول 2026 ولكن المستجدات العالمية والحرب الحالية تخالف كل التوقعات، ولكننا نضع في اعتبارنا كل المتغيرات وحريصون بقدر الإمكان على الحفاظ على مستهدفاتنا.

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