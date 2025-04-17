مدبولي يكشف حجم الاستثمارات القطرية المقرر ضخها في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هذا الأسبوع كان مليئا بالكثير من الفعاليات أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتي قطر والكويت، في ظل التنسيق العربي في القضايا التي تهم محيطنا العربي والأمة العربية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع دولتي قطر والكويت، والملف الاقتصادي كان له الأهمية القصوى، وستضخ قطر 7.5 مليار دولار في السوق المصرية لتعزيز استثمارات الدوحة بمصر وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى تواجد وفد سعودي لمصر لمناقشة الاستثمارات السعودية التي سيتم ضخها الفترة المقبلة، مؤكدًا ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.



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