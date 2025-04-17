الخميس 17 أبريل 2025
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أخبار مصر

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

اسعار المواد البترولية،
اسعار المواد البترولية، فيتو


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:"تحريك اسعار المواد البترولية سواء السولار أو البنزين أو البوتاجاز ليس مرتبط بسعر خام برنت، ولكن هناك عوامل كثيرة جدا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الادارية:"قعدنا لسنوات يتم ارجاء أي زيادات في اسعار البترول، على أمل زوال أي أزمات اقتصادية، وكنا نراهن على عامل الوقت، ولكن للأسف الأزمات استمرت لسنوات وهذا كان له تداعيات كبيرة على هيئة البترول بسبب تحملها لعبء مالي ضخم جدا، على الرغم من كونها هيئة اقتصادية".

وتابع:"نعمل على اصلاح هيئة البترول لعودتها لمسارها السليم كهيئة اقتصادية، وسنة 2021 هذه الهيئة كانت وصلت لمرحلة انها تحقق مواردها الذاتية ولم يكن هناك أي دعم سوى دعم بسيط للبوتاجاز".

وأوضح: جزء من العبء المالي الحالي تكلفة الاقتراض التي قامت به هيئة البترول لتدبير موارد على مدار السنوات الماضية، مع معادلة متوسط سعر البترول على مدار العام، وبالتالي تكلفة سعر لتر السولار أو البنزين لا يزال اقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول، ولكننا تجاوز أكثر من 90% والمتبقى بسيط وسيتم تنفيذه حتى نهاية العام، ولن يتم النظر في أي زيادات أخرى قبل شهر أكتوبر المقبل
 

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رئيس الوزراء مدبولى مصطفي مدبولي اسعار السولار والبنزين أسعار المواد البتروليه

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