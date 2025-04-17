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جمرك البريد المصري يسلم تمثالًا أثريًّا عثر عليه بطرد وارد من إيرلندا لمتحف الاقصر

تمثال الاشاوبتي المضبوط
تمثال الاشاوبتي المضبوط

سلم جمرك البريد المصري برئاسة مدحت علام، ثمتالا أثريا ( أوشابتى) إلى متحف الأقصر ممثل في وحدة الآثار بمطار القاهرة، حيث إنه قد ورد طرد مشمول بوليصة «UA031966541IE» واردة من دولة ايرلندا.
 

تفاصيل العثور علي تمثال أثري من الأشاوبتي

وأكدت مصادر جمركية بجمرك البريد المصري، أن مأمور التعريفة شيماء زكريا اشتبهت في مشمول بوليصة الشحن قامت بعرضها علي مدير الجمرك والذي أمر بتشكيل لجنة من طارق الدسوقى مدير إدارة الحركة، ومجدى عبد الصمد مدير إدارة  التعريفة  لفحص مشمول الطرد في وجود وحدة الآثار بمطار القاهرة الدولي الذى أكد صحة الاشتباه.

تعليمات مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة

وقرر الدكتور الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار القرار رقم ١٠٣٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨ بتحديد يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/١٥ لاستلام مشمول بوليصة الشحن UA031966541IE  التمثال ( اوشابتى) تمثال  حجري (شوابتى) من الفيانس بالهيئة الأوزيرية وذلك لتسليمه لمتحف الاقصر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور أحمد أموى وهالة عبد الواحد مستشار  رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية  ومحمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.

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جمرك البريد المصري متحف الأقصر وحدة الآثار بمطار القاهرة مطار القاهرة إيرلندا

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