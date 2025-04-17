رئيس الوزراء يكشف السر وراء إعلان تحريك أسعار المواد البترولية يوم الجمعة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السر وراء الإعلان عن تحريك أسعار المواد البترولية يوم الجمعة وليس أيام العمل الرسمية.

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "اشمعنا صباح يوم الجمعة علشان يوم إجازات والناس كلها في البيوت".

وأضاف: "أول هاجس عندي المواقف والسرفيس وتعريفة المواصلات، وبالتالي تكون هناك غرفة عمليات مع المحافظين والإعلان عن تعريفة تتوافق مع كل المواقف، من الوارد حدوث مقاومة من بعض السائقين ولكن خلال يومين يتم السيطرة على أي أحداث فردية يتم التعامل معها".

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