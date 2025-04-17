وزير العمل: إقرار زيادة منح العمالة غير المنتظمة يؤكد التزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل، محمد جبران، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حرص الدولة المصرية على تقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمال،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير جبران، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة،رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه،لكل منحة، لعدد 6 منح سنوية، يؤكد إلتزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية.

وأشار إلى أن إقرار هذه الزيادة الجديدة،على المِنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من الرئيس، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب إعلان الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

ولفت الوزير إلى قراره السابق، الصادر في ديسمبر 2024،برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للمنحة للعامل غير المنتظم، تم صرفها إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 تكلفة إجمالية مليار و500 مليون جنيه سنويًا،تقريبًا،قيمة الـ6 منح الدورية السنوية وأن إقرار ووصول المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الأن،يأتي في إطار الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.

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