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رياضة

شادي حسين يقود تشكيل زد أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

زد
زد

أعلن الجهاز الفني لفريق زد عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر أن تنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل زد أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في كأس عاصمة مصر

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد بسام.   

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.  

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - احمد بلحاج.  

خط الهجوم: فخري لاكاي. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - يوسف عفيفي- سعد سمير  - چاستيس آرثر- محمد عادل - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.


مباراة سيراميكا وزد 

 


يسعى فريق سيراميكا للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور ربع النهائي

وخسر سيراميكا من البنك الأهلى بخماسية وفاز على غزل المحلة بثلاثية وتعادل مع المصرى بهدف لمثله.


ويأمل فريق زد بقيادة حمادة صدقى تحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

 

ترتيب المجموعة الثانية


ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويأتي سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

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سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر سيراميكا وزد البنك الاهلي غزل المحلة

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