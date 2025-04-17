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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين طلائع الجيش وإنبي في الشوط الأول

طلائع الجيش وإنبي،
طلائع الجيش وإنبي، فيتو

كأس عاصمة مصر، تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره إنبي سلبيا في الشوط الأول باستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش 

 

تشكيل انبي
تشكيل انبي

 

مباراة طلائع الجيش وإنبي 


يأمل فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز بمباراة اليوم للقفز لصدارة المجموعة الثالثة، ويحتاج فريق الطلائع للفوز أو التعادل في تلك المواجهة لضمان التأهل لدور ربع النهائي.

أما إنبي فضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة التي يخوضها للحفاظ على الصدارة.

ترتيب المجموعة الثالثة

 

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة في المركز الأول برصيد 6 نقاط، يليه طلائع الجيش بأربع نقاط، ثم فاركو نقطة واحدة، والأهلى دون نقاط.

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