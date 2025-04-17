بعثة طائرة الأهلي رجال تصل إلى ليبيا للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي إلى ليبيا استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري.

واستقبل المستشار أحمد سامي، نائب السفير المصري بدولة ليبيا، بعثة الأهلي، وتابع إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي.

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