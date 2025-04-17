الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز

تفاصيل مران الأهلي
تفاصيل مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

الأهلي، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في بريتوريا، بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

وبدأ مران الأهلي في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاكس، الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة، حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية.

كما شارك وسام أبو علي، مهاجم الفريق في مران الأهلي الجماعي، وذلك بعد تعافي اللاعب من آلام العضلة الضامة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.

 

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقي عقب انتهاء مران الفريق.

الخطيب يعقد اليوم جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني

 كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمرافق لبعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا، جلسة اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيز الجميع قبل صدام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت. 

ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل استغلال سرعات اللاعب في التحولات الهجومية للفريق خلال المباراة. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي ن دوري أبطال إفريقيا الخطيب محمود الخطيب صن داونز

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، فاركو يتقدم على الأهلي 0/2 في الشوط الأول

الأهلي ينهي مرانه الثاني في جنوب إفريقيا ويعود لفندق الإقامة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. ما قدمه برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

أصبحت كقطع الليل المظلم، علي جمعة يكشف سر ابتلاء العالم الإسلامي بالفتن الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية