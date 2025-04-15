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اقتصاد

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟ خبير مصرفي يجيب (فيديو)

اسعار الفائدة، فيتو
اسعار الفائدة، فيتو

كشف طارق متولي الخبير المصرفي، عن توقعاته لقرار البنك المركزي الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة واحتمالية التخفيض.

 

توقعات أسعار الفائدة

وقال "متولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": إن البنك المركزي سيميل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% لأسباب عديدة متعلقة بتشجيع الصناعة والإنتاج في ظل تراجع معدلات التضخم.

سبب رئيسي في خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

وأوضح: تراجع التضخم لـ 13% من أبرز اسباب إقبال البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة التي تزيد بنسبة 14% عن التضخم.

 

وتابع: الركود الذي يسيطر على الأسواق في مصر يدفع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة
 

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

 

موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة
 

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.

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