المشروبات الدافئة لعلاج نزلات البرد في المنزل

على الرغم من أن المشروبات الساخنة قد لا تقضي على نزلات البرد، إلا أنها قد تخفف من أعراض البرد، مثل التهاب الحلق، ومن أنواع الشاي التي قد يجدها الناس مهدئة البابونج والزنجبيل والبلسان.

يجد كثير من الناس أن شرب المشروبات الساخنة عندما يصابون بـنزلة برد توفر لهم تخفيف الأعراض والشعور بالراحة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي

ما هي فوائد شرب المشروبات الساخنة لنزلات البرد؟

نزلات البرد الشائعة هي عدوى فيروسية غير ضارة عادةً، ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد ظهور الأعراض لأول مرة.

قد يعاني الشخص المصاب بـنزلة برد من الأعراض التالية:

انسداد الأنف أو سيلانه

صداع

التهاب الحلق

سعال

عطس

ضغط في الأذنين والوجه

آلام العضلات

وإذا كان الشخص مصابًا بنزلة برد، فقد يوفر له المشروب الدافئ الراحة.

يعتقد بعض الناس أنه يساعد في تخفيف آلام التهاب الحلق، وتقليل السعال، وفتح الأنف، وتخفيف الصداع.

تناول المشروبات الساخنة قد يساعد في تخفيف المخاط، مما يسهل التخلص منه.

الشاي والسوائل الأخرى يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والبقاء رطبًا أثناء محاربة نزلات البرد أمر حيوي لضمان قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ ضد الفيروس.

ما هي أنواع المشروبات الساخنة الجيدة لتخفيف أعراض البرد؟

هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب المتاحة التي قد تساعد الشخص المصاب بنزلة برد.

البابونج

تشير المراجعات إلى أنه على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لإثبات وجود رابط نهائي، إلا أن شاي البابونج قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومهاجمة العدوى التي تسبب نزلات البرد.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في علاج بعض أعراض البرد، مثل التهاب الحلق والاحتقان.

حيث تقلل مكونات الزنجبيل من عدوى الحلق أو التهاب البلعوم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

الشاي الأخضر

فحصت أحد الدراسات تأثيرات الشاي الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من السعال وبحة الصوت بعد جراحة مجازة الشريان التاجي.

على الرغم من أنه لم يقلل من بحة الصوت، إلا أن الجليكوبروتينات والكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر قد تقلل من السعال.

النعناع

تشير الأبحاث إلى أن النعناع له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد هذا الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم أثناء محاربته لنزلات البرد.

ويعزز النعناع وظيفة المناعة بشكل عام، ويقلل من تحور الخلايا، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ويجد الناس أيضًا أن المنثول الموجود في شاي النعناع يساعد في تخفيف الجيوب الأنفية المسدودة ويجعل التنفس أسهل بالنسبة لهم.

خيارات العلاج الأخري لنزلات البرد

يمكن للعديد من العلاجات الأخرى تخفيف الأعراض.

العلاجات العشبية والمنزلية

يمكن للشخص تجربة العلاجات المنزلية التالية:

الليمون الدافئ

يؤدي خلط عصير الليمون بالماء الدافئ إلى إنشاء مشروب مهدئ يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق.

العسل

قد يخفف العسل من السعال عند الأطفال، كما يمكن للناس أن يمزجوا العسل بالليمون للحصول على مشروب مهدئ.

ومع ذلك، لا ينبغي للشخص أن يعطي العسل للرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا، وذلك لأن العسل قد يحتوي على Clostridium botulinum، والتي يمكن أن تتحول إلى بكتيريا تسبب التسمم الغذائي عند الأطفال، ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 شهرًا تناول العسل بأمان.

استنشاق البخار

تتضمن هذه العملية استنشاق بخار الماء، والذي قد يساعد في تخفيف المخاط في الأنف والرئتين.

البروبيوتيك

تشير المراجعات منهجية إلى أن تناول البروبيوتيك يمكن أن يقلل من متوسط ​​مدة المرض، مثل البرد، بما يصل إلى يوم واحد.

الماء المالح

تشير الدراسات صغيرة إلى أن الغرغرة بالماء المالح واستخدامه لغسل الأنف قد يؤثر بشكل إيجابي على أعراض البرد ويقلل من مدتها.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

قد تخفف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، من الألم وآلام العضلات التي قد يعاني منها الشخص المصاب بنزلة البرد.

يمكن للناس أيضًا استخدام بخاخات الأنف للمساعدة تخفيف الاحتقان، ومع ذلك، يجب على الشخص تجنب استخدامها لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة، وهذا لأنه قد يؤدي إلى التأثير المعاكس ويؤدي إلى احتقان الأنف بشكل دائم، والمعروف باسم احتقان الارتداد.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عادةً، لن يحتاج الشخص المصاب بنزلة برد إلى زيارة الطبيب، ومع ذلك، يجب على الأشخاص التفكير في طلب المشورة الطبية إذا كان لديهم:

نزلة برد تستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر

تفاقم الأعراض أو عدم تحسنها

صعوبات في التنفس أو آلام في الصدر

بلغم ملون من الأنف أو الحلق.

حمى شديدة

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