أعراض وأسباب التهاب الحلق، وطرق العلاج بالمنزل

التهاب الحلق هو شعور مؤلم أو جاف أو حكة في الحلق، ويتم تقسيم التهاب الحلق إلى أنواع - التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين والتهاب الحنجرة - بناءً على جزء الحلق الذي يصيبه.

ويعد الألم في الحلق أحد الأعراض الأكثر شيوعًا، وتنتج معظم حالات التهاب الحلق عن العدوى أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، وعلى الرغم من أن التهاب الحلق يمكن أن يكون غير مريح، إلا أنه يختفي عادةً من تلقاء نفسه وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض التهاب الحلق

يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق حسب سببه، ويمكن أن يشعر المصاب بالتهاب الحلق بما يلي:

حكة

حرقة

جاف

حساسية

تهيج

قد يكون الألم أكثر عند البلع أو التحدث، ويبدو الحلق أو اللوزتين حمراء كذلك.

في بعض الأحيان، تتكون بقع بيضاء أو مناطق من القيح على اللوزتين، وهذه البقع البيضاء أكثر شيوعًا في التهاب الحلق العقدي مقارنة بالتهاب الحلق الناجم عن فيروس.

إلى جانب التهاب الحلق، تشمل الأعراض الأخري:

احتقان الأنف

سيلان الأنف

عطس

سعال

حمى

قشعريرة

تضخم الغدد في الرقبة

صوت أجش

آلام الجسم

صداع

صعوبة في البلع

فقدان الشهية

8 أسباب لالتهاب الحلق

تتراوح أسباب التهاب الحلق من العدوى إلى الإصابات، وفيما يلي ثمانية من أكثر أسباب التهاب الحلق شيوعًا.

نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى الفيروسية الأخرى

عادة ما يكون سبب التهاب الحلق عدوى فيروسية، ومن بين الفيروسات التي تسبب التهاب الحلق:

نزلات البرد الشائعة

الأنفلونزا

كوفيد-19

داء وحيدات النوى، وهو مرض معدٍ ينتقل عن طريق اللعاب

الحصبة، وهو مرض يسبب طفح جلدي وحمى

جدري الماء، وهو عدوى تسبب حمى وطفح جلدي حاك ومتكتل

النكاف، وهو عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة

التهاب الحلق والعدوى البكتيرية الأخرى

يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية أيضًا التهاب الحلق، وأكثرها شيوعًا هو التهاب الحلق، وهو عدوى تصيب الحلق واللوزتين تسببها بكتيريا العقدية المجموعة أ.

يسبب التهاب الحلق ما يقرب من 20-30٪ من حالات التهاب الحلق عند الأطفال، ويمكن أن يسبب التهاب اللوزتين والعدوى المنقولة جنسيًا مثل السيلان والكلاميديا ​​أيضًا التهاب الحلق.

الحساسية

عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والعشب ووبر الحيوانات الأليفة، فإنه يطلق مواد كيميائية تسبب أعراضًا مثل احتقان الأنف والعيون الدامعة والعطس وتهيج الحلق.

يمكن أن يتساقط المخاط الزائد في الأنف إلى أسفل الحلق، ويُطلق على هذا التنقيط الأنفي الخلفي ويمكن أن يهيج الحلق.

الهواء الجاف

يمكن للهواء الجاف أن يمتص الرطوبة من الفم والحلق، ويتركهما جافين وحكة، ومن المرجح أن يكون الهواء جافًا في أشهر الشتاء عندما يكون السخان يعمل.

الدخان والمواد الكيميائية وغيرها من المواد المهيجة

تتسبب العديد من المواد الكيميائية المختلفة والمواد الأخرى الموجودة في البيئة في تهيج الحلق، بما في ذلك:

أي نوع من الدخان، بما في ذلك دخان التبغ

تلوث الهواء

منتجات التنظيف والمواد الكيميائية الأخرى

البخاخات المعطرة، مثل معطرات الهواء

الإصابة

يمكن أن تسبب أنواع معينة من الإصابات ألمًا في الحلق، كما يمكن أن يؤدي تعلق قطعة من الطعام في الحلق إلى تهيجه.

يؤدي الاستخدام المتكرر إلى إجهاد الحبال الصوتية والعضلات في الحلق، ويمكن أن يصاب الشخص بالتهاب الحلق بعد الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو الغناء لفترة طويلة من الزمن على سبيل المثال، يعد التهاب الحلق شكوى شائعة بين مدربي اللياقة البدنية والمعلمين، الذين غالبًا ما يضطرون إلى الصراخ.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو حالة يرتجع فيها الحمض من المعدة إلى المريء - الأنبوب الذي يحمل الطعام من الفم إلى المعدة.

يحرق الحمض المريء والحلق، مما يسبب أعراضًا مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي - ارتجاع الحمض إلى الحلق.

يمكن أن يتسبب الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR)، المعروف أيضًا باسم الارتجاع الصامت، في تدفق الحمض من المعدة إلى المريء أو الحلق، مما يؤدي إلى التهاب الحلق.

الورم

يعد ورم الحلق أو صندوق الصوت أو اللسان سببًا أقل شيوعًا لالتهاب الحلق، عندما يكون التهاب الحلق علامة على الإصابة بالسرطان، فإنه لا يختفي بعد بضعة أيام.

العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق

يمكنك علاج معظم التهاب الحلق في المنزل، من خلال الحصول على قسط كبير من الراحة لإعطاء جهاز المناعة فرصة لمحاربة العدوى.

لتخفيف آلام التهاب الحلق:

الغرغرة بمزيج من الماء الدافئ ونصف إلى ملعقة صغيرة من الملح.

شرب السوائل الدافئة التي تهدئ الحلق، مثل الشاي الساخن مع العسل، حساء الحساء، أو الماء الدافئ مع الليمون، ويمكن أن يكون شاي الأعشاب مهدئًا بشكل خاص لالتهاب الحلق.

تبريد الحلق بتناول حلوى باردة مثل المصاصة أو الآيس كريم.

امتص قطعة من الحلوى الصلبة أو حبة استحلاب.

قم بتشغيل جهاز ترطيب الضباب البارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

راحة صوت حتى يتحسن الحلق.

كيفية منع التهاب الحلق

على الرغم من أنه لا يمكن تجنب التهاب الحلق دائمًا، إلا أن هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في منعه.

تتضمن بعض الطرق التي قد تتمكن من خلالها من منع التهاب الحلق ما يلي:

تنظيف اليدين بانتظام

الحد من الاتصال الوثيق مع الآخرين الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق ونزلات البرد

الإقلاع عن التدخين

تجنب التعرض للتدخين السلبي قدر الإمكان

متى يجب زيارة الطبيب

عادةً ما يتحسن التهاب الحلق الناجم عن عدوى فيروسية من تلقاء نفسه في غضون 7 أيام، ومع ذلك، فإن بعض أسباب التهاب الحلق تحتاج إلى علاج.

يجب الاتصال بالطبيب إذا كان لدي المريض أي من هذه الأعراض الأكثر خطورة:

التهاب حاد في الحلق

صعوبة في البلع

صعوبة في التنفس أو ألم عند التنفس

صعوبة في فتح فم

ألم في المفاصل

حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)ألم أو تصلب في الرقبة

دم في اللعاب أو البلغم

التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع