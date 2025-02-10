منها العسل والمريمية، 6 علاجات منزلية بسيطة لعلاج التهاب الحلق

تشمل أعراض التهاب الحلق الألم، وخاصة عند البلع، وتشمل العلاجات الطبيعية المحتملة لالتهاب الحلق العسل وماء الليمون وحساء الدجاج وشاي النعناع والمزيد، وقد تساعد أقراص استحلاب الحلق أيضًا في تخفيف التهاب الحلق.

يمكن أن يكون التهاب الحلق مزعجًا للغاية، والأعراض الرئيسية هي الألم والتهيج، وخاصة عند البلع، التهاب الحلق هو جزء من استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية أو البكتيرية.

تؤدي الاستجابة المناعية الطبيعية إلى التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الحلق، وقد توفر العديد من العلاجات الطبيعية الراحة، بما في ذلك بعض العلاجات التي لها أدلة علمية.

المريمية

المريمية هي عشبة شائعة في الطهي، ولكن لها أيضًا العديد من الاستخدامات الطبية، والمريمية، والتي تسمى أيضًا سالفيا أوفيسيناليس، نشأت في البحر الأبيض المتوسط.

وتساعد المريمية في علاج العديد من الحالات الالتهابية، وتشير الدراسات الخاضعة للرقابة إلى أنها يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الحلق، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

اتبع هذه الوصفة لصنع رذاذ المريمية والإكناسيا للحلق في المنزل:

المكونات:

ملعقة صغيرة من المريمية المطحونة

نصف كوب من الماء

التعليمات:

اغلي الماء. ضع المريمية في وعاء صغير، ثم املأه بالماء المغلي. دعه ينقع لمدة 30 دقيقة. صب الخليط من خلال مصفاة. ضع الخليط في زجاجة رذاذ صغيرة ورش في الحلق كل ساعتين

خل التفاح

خل التفاح منشط صحي طبيعي، ويساعد المكون النشط الرئيسي فيه، حمض الأسيتيك، في مكافحة البكتيريا.

ويستخدم مزيج خل التفاح والعسل لعلاج أعراض الأنفلونزا، مثل السعال والتهاب الحلق.

للمساعدة في تخفيف آلام الحلق، اشرب كوبًا واحدًا من الماء الدافئ مخلوطًا بملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة كبيرة اختيارية من العسل.

تشمل المخاطر المحتملة لخل التفاح تسوس الأسنان ومشاكل الجهاز الهضمي.

الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح هي علاج طبيعي معروف لتخفيف التهاب الحلق.

يساعد الملح في تقليل التورم عن طريق سحب الماء من أنسجة الحلق. قد يساعد أيضًا في قتل الميكروبات الضارة في الحلق.

امزج كوبًا واحدًا من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من الملح وحركه حتى يذوب، وقم بالغرغرة بفم من هذا الخليط لمدة 30 ثانية مرة واحدة في الساعة.

العسل

العسل هو مُحلي يمزجه الناس غالبًا مع مكونات طبيعية أخرى لتسكين التهاب الحلق، ويستخدم الناس العسل كدواء لأنه يحتوي على تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.

بالإضافة إلى المساعدة في مكافحة العدوى وتسكين الآلام، يمكن للعسل أيضًا أن يجعل بعض العلاجات ذات مذاق أفضل.

قد يكون العسل فعالًا بشكل خاص عندما يمزجه الشخص بالماء الدافئ وخل التفاح أو الأعشاب.

ومع ذلك، يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد تجنب العسل، وذلك لأنهم لم يكتسبوا بعد بكتيريا صحية يمكنها محاربة بعض الجراثيم، مثل جراثيم التسمم الغذائي، التي توجد أحيانًا في العسل.

جذر عرق السوس

نبات عرق السوس، له خصائص مماثلة للأسبرين والتي قد تساعد يقلل من آلام التهاب الحلق، كما أن له تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات.

لتحضير شاي عرق السوس، امزج جذر عرق السوس المطحون بالماء الساخن، واتركه منقوعًا لمدة 5 دقائق، ثم صفيه قبل الشرب.

ماء الليمون

ماء الليمون هو مشروب منعش قد يقلل أيضًا من آلام الحلق التي تحدث أثناء نزلات البرد أو الأنفلونزا.

يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة القوية الأخرى، وتعمل هذه المركبات على محاربة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهي علامات شائعة للمرض.

يزيد الليمون أيضًا من كمية اللعاب التي ينتجها الجسم، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

ولتحقيق أقصى استفادة منه، حاول خلط الليمون مع الماء الدافئ وقليل من العسل أو الماء المالح.

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