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ارتفاع طفيف، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية حار على  الجنوب، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأربعاء 16 - 4- 2025

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة


طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

 

 توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   16  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  14 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 34
 

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