الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية حار على  الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ارتفاع طفيف، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا وتحذر من الرياح والشبورة الكثيفة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 34

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم

مواد متعلقة

طقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، رياح وارتفاع جديد بدرجات الحرارة

ارتفاع طفيف، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا وتحذر من الرياح والشبورة الكثيفة

ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية بدءًا من الخميس
ads

الأكثر قراءة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البوري والمكرونة ومفاجأة عن البلطي

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، والأوقية تسجل أعلى مستوى في التاريخ

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية