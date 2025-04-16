أخبار الرياضة اليوم، تطور جديد في أزمة زيزو، خروج الزمالك وبيراميدز من كأس الرابطة، تحديد موعد نهائي الكأس، الأهلي يواجه صن داونز بـ"السعة الكاملة" لاستاد القاهرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن الحضور للنادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وتضمن بيان الزمالك إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل.

وتحدد إدارة المسابقات في وقت لاحق ملعب المباراة وكافة الترتيبات الخاصة بها.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حصوله على السعة الكاملة لحضور الجماهير خلال مباراة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

ودع فريق بيراميدز منافسات كأس عاصمة مصر، من دور المجموعات، بعد خسارته أمام نظيره حرس الحدود بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض بيراميدز مواجهة حرس الحدود بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم حرس الحدود بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق محمود العربي أوكا، بعد كرة عرضية من عمرو جمال من جهة اليسار استلمها محمود أوكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 77، أحرز حرس الحدود هدفه الثاني عن طريق فرانك إيتوجا، بعد رأسية من أحمد طعيمة وضعت إيتوجا في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية سكنت يسار المرمى، لينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود بثنائية نظيفة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 22، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها منسي برأسية بعد كرة مشتركة مع حارس سموحة، ليحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة الفريق السكندري، إلا أنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

شهدت المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، حيث تساوت الفرق الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن مودرن خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تجديد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.

أنهى مسئولو نادي المريخ السوداني، اتفاقهم مع شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السوداني خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للكابتن شوقي غريب في تدريب المريخ السوداني، كلا من؛ توفيق صقر مدربا، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مخططا للأحمال، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، على أن يتواجد أحد النجوم السابقين لفريق المريخ في الجهاز المعاون.

ومن المنتظر أن يسافر الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقي غريب إلى موريتانيا، من أجل بدء المهمة مع فريق المريخ، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات في الدوري الموريتاني، وبعدها دورة مجمعة تضم الأندية الثمانية الأوائل.

عاتب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مهاجم الفريق وسام أبو علي، بسبب تراجع مستواه مقارنة ببدايته مع المارد الأحمر.

وعلى هامش رحلة الأهلي من القاهرة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجه الخطيب عتابًا لوسام أبوعلي مستفسرا عن سر تراجع مستواه مع الفريق في الفترة الماضية.

ووعد وسام أبوعلي، محمود الخطيب بالعودة إلى مستواه مرة أخرى مع الأهلي خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات تحمل شعار “حياة أو موت” سواء بدوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري.

اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد نظيره كريستال بالاس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

جاءت خماسية نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس عبر كل من؛ جاكوب ميرفي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف مارك جيهي هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38، ثم عزز هارفي بارنز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف فابيان شار الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، ثم اختتم الخماسية ألكسندر إيزاك في الدقيقة 58.

اختار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، ورئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، فريقين لتولي تدريب أحدهما في حالة عودته للتدريب.

وكشف فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، أن كلوب لن يعود إلى التدريب إلا إذا تلقى عرضا لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني أو منتخب البرازيل.

ويبتعد كلوب عن التدريب منذ رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ويعمل حاليًا رئيسًا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

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