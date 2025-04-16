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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل.

وتحدد إدارة المسابقات في وقت لاحق ملعب المباراة وكافة الترتيبات الخاصة بها.

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر

فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ليودع الأبيض بذلك كأس عاصمة مصر.

جاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 22، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها منسي برأسية بعد كرة مشتركة مع حارس سموحة، ليحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة الفريق السكندري، إلا أنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو. 

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 5 نقاط.

3- الزمالك 5 نقاط.

4 - الجونة 5 نقاط.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

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