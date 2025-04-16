الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف ناصر منسي

كأس عاصمة مصر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 22، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها منسي برأسية بعد كرة مشتركة مع حارس سموحة، ليحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة الفريق السكندري، إلا أنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

بدأت المباراة هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الدقائق الأولى دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 17، استغل سيف الجزيري لاعب الزمالك تمريرة بينية وتوغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

بعدها كاد محمد شحاتة يحرز هدف الزمالك الأول بعد عرضية مرت من أمامه على بعد خطوات من المرمى.

وفي الدقيقة 22، أحرز ناصر منسي هدف الزمالك بعد ركلة ركنية قابلها برأسية في المرمى، ليحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة سموحة، إلا أنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

شهدت الدقائق المتبقية محاولات هجومية على استحياء من لاعبي سموحة بحثا عن هدف التعادل لكن دون خطورة على مرمى الحارس محمد صبحي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الزمالك يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ناصر منسي برأسية كادت تسكن الشباك لولا تألق حسين تيمور حارس سموحة في التصدي.

بعدها أجرى الزمالك عدة تغييرات هجومية بنزول عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومصطفى شلبي، بهدف زيادة الفاعلية الهجومية لإحراز هدف ثاني قد يساهم في تأهل الفريق، إلا أن جميع المحاولات الهجومية لم تنجح، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف، ويودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تشكيل مواجهة سموحة، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: محمود الشناوي وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وأيمن أمير عبد العزيز.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

صراع الزمالك ومودرن والجونة

شهدت المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، حيث تساوت الفرق الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن مودرن خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 5 نقاط.

3- الزمالك 5 نقاط.

4 - الجونة 5 نقاط.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

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