الأهلي يواجه صن داونز بـ"السعة الكاملة" لاستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حصوله على السعة الكاملة لحضور الجماهير خلال مباراة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

انتهاء أزمة سفر بعثة الأهلي

وكانت أزمة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز، انتهت عقب حصول طائرة الأهلي الخاصة على تصريح الهبوط في جوهانسبرج.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأخرت في مغادرة القاهرة إلى جنوب أفريقيا بسبب رفض السلطات في جنوب أفريقيا منح طائرة الأهلي الخاصة تصاريح الهبوط في جوهانسبرج.

مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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