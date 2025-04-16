نيوكاسل يونايتد يكتسح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد نظيره كريستال بالاس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

أهداف نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

جاءت خماسية نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس عبر كل من؛ جاكوب ميرفي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف مارك جيهي هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38، ثم عزز هارفي بارنز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف فابيان شار الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، ثم اختتم الخماسية ألكسندر إيزاك في الدقيقة 58.

ترتيب نيوكاسل وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 59 نقطة ويصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من 32 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 5 تعادلات ومثلها من الهزائم، مسجلًا 61 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا.

في المقابل، يقبع كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في 10، وخسر 11 مواجهة، وسجّل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: كييران تريبير، فابيان شار، ليفرامينتو، دان بيرن.

خط الوسط: ساندرو تونالي، جويلينتون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، جاكوب ميرفي، هارفي بارنز.

تشكيل كريستال بالاس ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل كريستال بالاس ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

الدفاع: كريس ريتشاردز، لاكروكس، مارك جيهي.

الوسط: ويل هيوز، جيفرسون ليرما، مونوز، ميتشيل.

الهجوم: إسماعيلا سار، إيبرشي إيزي، جان فيليب ماتيتا.

نيوكاسل يضرب مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

وكان فريق نيوكاسل يونايتد اكتسح نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعهتما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

افتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق تونالي في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل جارناتشو في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل 3 أهداف عن طريق: هارفي بارنز "هدفين"، وجيماريش في الدقائق 49 و64 و77.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد



وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من البريميرليج، قد انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، على ملعب أولد ترافورد.

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