رسميا، شوقي غريب مديرا فنيا للمريخ السوداني

أنهى مسئولو نادي المريخ السوداني، اتفاقهم مع شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السوداني خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للكابتن شوقي غريب في تدريب المريخ السوداني، كلا من؛ توفيق صقر مدربا، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مخططا للأحمال، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، على أن يتواجد أحد النجوم السابقين لفريق المريخ في الجهاز المعاون.

ومن المنتظر أن يسافر الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقي غريب إلى موريتانيا، من أجل بدء المهمة مع فريق المريخ، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات في الدوري الموريتاني، وبعدها دورة مجمعة تضم الأندية الثمانية الأوائل.

تصريحات شوقي غريب

ومن جانبه، أكد الكابتن شوقي غريب في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، تشرفه بمهمة قيادة فريق عريق بحجم نادي المريخ، مؤكدا أن الكرة السودانية لها ثقل وقوة على خريطة الكرة الأفريقية، معربا عن أمنيته في تقديم مسيرة طيبة مع الفريق والمساهمة في قيادته نحو منصات التتويج.

وحفر شوقي غريب نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، اسمه بأحرف من نور في سجلات الكرة المصرية لاعبا ومدربا، وحصد خلال مسيرته لاعبا ومدربا على العديد من الأوسمة من الطبقة الأولى تشرف أي رياضي.

بداية مسيرته مع الكرة

بدأ شوقي غريب مسيرته مع الساحرة المستديرة في نادي غزل المحلة في عصره الذهبي وانضم للمنتخب وهو يناهز الـ17 ربيعا مع جيل العمالقة وفرض غريب نفسه على المنتخبات الوطنية فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان من أفضل لاعبى خط الوسط.

شوقي غريب كان شريكا في معظم الإنجازات التي تحققت في فترة الثمانينيات؛ حيث شارك في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية 86 "ومن ينسى هدفه التاريخي في مباراة كوت ديفوار العصيبة"، وقبلها شارك مع المنتخب الوطني دورة لوس أنجلوس الأولمبية 84، ومن القلائل من أندية الأقاليم الذي حمل شارة كابتن منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية بنيروبي 87.

إنجاز بلدية المحلة واعتزال الكرة

ثم استكمل شوقي غريب مسيرته مع الكرة عندما احترف في سلطنة عمان وعاد ليقود بلدية المحلة للصعود للممتاز وبعدها اعتزل كرة القدم ليبدأ مشوارا جديدا مع الساحرة المستديرة.

مشاركات شوقي غريب مع منتخب مصر

وشارك في 84 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، سجل خلالها 4 أهداف ليحجز لنفسه مكانًا وسط الكبار داخل المنتخب الوطنى الأول بين لاعبى القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

شوقي غريب كابيتانو المنتخب من خارج الأهلي والزمالك

وحمل شوقي غريب شارة القيادة لمنتخب مصر برغم أنه من خارج القطبين الأهلي والزمالك، بعد صولاته وجولاته مع نادي غزل المحلة "قلعة الفلاحين" أحد الأندية الشعبية الكبيرة في الكرة المصرية ومع منتخب مصر.

وتواجد نجم المحلة قائدا للمنتخب الوطني في عهد المدرب الأجنبي مايكل سميث وفي وجود لاعبين من الأهلي والزمالك أمثال: أحمد شوبير وربيع ياسين وجمال عبد الحميد وحمادة صدقي.

بداية مسيرة شوقي غريب مع التدريب

بدأ الكابتن شوقى غريب مسيرته المميزة في عالم التدريب مع منتخب مصر تحت 20 سنة منذ عام 2000 حتى 2001 وتحت 21 سنة من 2001 حتى 2004، وفى نفس الموسم تولى تدريب الاتحاد السكندرى.

وجاءت بعد ذلك المرحلة التاريخية مع المنتخب الأول بعدما تولي منصب المدرب العام للمنتخب الأول مع المعلم حسن شحاته فى عام 2005، ويستمر حتى عام 2011، ليحصد ثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالى 2006 و2008 و2010.

أفضل إنجاز رياضي مصرى في كرة القدم

حصد شوقى غريب أفضل إنجاز رياضي مصرى فى كرة القدم على المستوى العالمى عندما قاد منتخب الشباب للتتويج ببرونزية كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين 2001 بعدما حقق نتائج مذهلة وسط كبار منتخبات العالم مع مجموعة من اللاعبين الواعدين الصاعدين وقتها أمثال: وائل رياض ومحمد اليمانى ومحمد زيدان ومحمد شوقى وحسين أمين وأبو المجد مصطفى ومحمد العتراوى وجمال حمزة وأمير عزمى مجاهد وأحمد سمير ومحمد محسن أبو جريشة ورضا شحاتة ومحمود محمود ومحمد عبد الواحد ومحمد صبحى وأحمد أبو مسلم وحسام غالى وشريف إكرامى ووائل زنجا وغيرهم.

تدريب الأندية والمنتخبات

وجاءت عودة شوقى غريب لتدريب الأندية بعد انتهاء تجربة المنتخب الوطنى ليبدأ مع سموحة ويستمر مع الفريق السكندرى حتى عام 2013، وتولى بعد ذلك قيادة الإسماعيلى ثم عاد شوقى غريب إلى المنتخبات الوطنية ليتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى 25 فبراير 2015 وفى نفس الموسم قاد فريق الإنتاج الحربى، وحقق معه نتائج ممتازة حتى عام 2017، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولى قيادة المنتخب الأولمبى فى 25 يناير 2018.

كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة للمرة الأولى

شوقي غريب نجح في قيادة منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، واحتفت الجماهير المصرية بالفراعنة الصغار الذين عوضوا إخفاق المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

ونجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بالفوز بكافة الألقاب الفردية فى البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحى بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة.

الوصول لأولمبياد طوكيو

كما نجح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بالوصول لنهائيات كرة القدم فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ونجح أبناء شوقى غريب في التأهل لربع نهائى البطولة قبل أن يخسر من البرازيل بهدف دون رد.

وجاءت آخر تجارب شوقي غريب في التدريب مع نادي غزل المحلة الذي بدأ مسيرته معه كلاعب وقبله نادي المقاولون العرب والذي نجح خلال قيادته لذئاب الجبل في تحقيق العديد من الأرقام القياسية وإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني قبل أكثر من موسمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.