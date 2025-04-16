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رياضة

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

يورجن كلوب، فيتو
يورجن كلوب، فيتو

اختار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، ورئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، فريقين لتولي تدريب أحدهما في حالة عودته للتدريب.

وكشف فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، أن كلوب لن يعود إلى التدريب إلا إذا تلقى عرضا لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني أو منتخب البرازيل.

ويبتعد كلوب عن التدريب منذ رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ويعمل حاليًا رئيسًا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

ريال مدريد يدرس تعيين كلوب خلفا لأنشيلوتي 

يدرس مسئولو ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي، إلا أن بعض أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، نصحوا فلورنتينو بيريز بالبحث عن مرشح آخر هذا الصيف، لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي أصبح يعيش أيامه الأخيرة في سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت التقارير إلى أن أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، أخبروا أنشيلوتي بأن بعض الوكلاء عرضوا يورجن كلوب لإمكانية تولي قيادة ريال مدريد، حيث سيكون صفقة رابحة، وقادرًا على إعادة هيكلة الفريق تكتيكيًا وفي أسرع وقت ممكن.

وأشاروا إلى أن كلوب يحظى بمكانة أكبر من نجوم ليفربول، وربما يكون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، في ظل ابتعاده منذ نهاية الموسم الماضي عن التدريب، وتولي إدارة عمليات كرة القدم في شركة ريد بول.

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