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رياضة

ثنائية حرس الحدود تطيح بـ بيراميدز من كأس عاصمة مصر

حرس الحدود وبيراميدز
حرس الحدود وبيراميدز

ودع فريق بيراميدز منافسات كأس عاصمة مصر، من دور المجموعات، بعد خسارته أمام نظيره حرس الحدود بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض  بيراميدز مواجهة حرس الحدود بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم حرس الحدود بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق محمود العربي أوكا، بعد كرة عرضية من عمرو جمال من جهة اليسار استلمها محمود أوكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

 وفي الدقيقة 77، أحرز حرس الحدود هدفه الثاني عن طريق فرانك إيتوجا، بعد رأسية من أحمد طعيمة وضعت إيتوجا في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية سكنت يسار المرمى، لينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود بثنائية نظيفة.

تشكيل شباب بيراميدز أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

جاء تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم.

تأهل حرس الحدود والإسماعيلي وخروج بيراميدز  

بتلك النتيجة يتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ومن خلفه الإسماعيلي الذي خطف بطاقة التأهل الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث الذي ودع البطولة، ومعه الاتحاد السكندري متذيل الترتيب بدون أي نقاط.

ترتيب مجموعة بيراميدز بكأس الرابطة

1- حرس الحدود: 9 نقاط

2- الاسماعيلي 4 نقاط

3- بيراميدز 4 نقاط 

4- الاتحاد 0 

الجهاز الفني لفريق بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وأعلن نادي بيراميدز أسماء أعضاء الجهاز الفني الذين قادوا الفريق اليوم الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر وهم:

إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين 

المدير الفني: تياجو ماركيز 

فرانسيسكو هنريك

محمود مغاوري 

إيهاب المصري

محمد يماني

إبراهيم إمام 

شريف شوقي

أحمد مصطفى

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