الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

الأهلي، عاتب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مهاجم الفريق وسام أبو علي، بسبب تراجع مستواه مقارنة ببدايته مع المارد الأحمر.

وعلى هامش رحلة الأهلي من القاهرة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجه الخطيب عتابًا لوسام أبوعلي مستفسرا عن سر تراجع مستواه مع الفريق في الفترة الماضية.

ووعد وسام أبوعلي، محمود الخطيب بالعودة إلى مستواه مرة أخرى مع الأهلي خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات تحمل شعار “حياة أو موت” سواء بدوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري.

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود.

غضب الخطيب من مارسيل كولر

واشتعل غضب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، من مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب إصرار الأخير على استبعاد علي معلول ومحمد مجدي قفشة لاعبا الأحمر، من المباريات.

وعلمت فيتو أن محمود الخطيب غاضب من استمرار استبعاد ثنائي الاهلي بدون أي أسباب واضحة.

محمود الخطيب رغم غضبه لم يتحدث مع كولر حول استبعاد علي معلول ومحمد مجدي قفشة من مباريات الفريق تاركا المدير الفني وجهازه في التركيز على مباراة صن داونز الهامة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقرر محمود الخطيب عقد جلسة مع مارسيل كولر عقب مباراتي صن داونز للحديث عن إصراره في استبعاد الثنائي خاصه وأن الأمر توصية من لجنة التخطيط بشأن حسم مصير اللاعبين وهل توجد أي أزمة مع المدرب السويسري ام الاستبعاد فني فقط ؟.

وسيطرت حالة من الغضب على علي معلول فور علمه باستبعاده من رحلة الاهلي لجنوب أفريقيا خاصة وأنه البديل الوحيد للجبهة اليسرى وسط غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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