بعد خطاب الأولمبية الدولية، الأهلي يجدد دعوته لتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة قانون الرياضة

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تجديد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

انتهاء أزمة سفر بعثة الأهلي

وكانت أزمة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز، انتهت عقب حصول طائرة الأهلي الخاصة على تصريح الهبوط في جوهانسبرج.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأخرت في مغادرة القاهرة إلى جنوب أفريقيا بسبب رفض السلطات في جنوب إفريقيا منح طائرة الأهلي الخاصة تصاريح الهبوط في جوهانسبرج.

مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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