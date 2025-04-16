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إصابة 14 عاملا باختناق في حريق مصنع ملابس بالإسكندرية

حريق مصنع ملابس بالإسكندرية،
حريق مصنع ملابس بالإسكندرية، فيتو

أصيب 14 عاملا وعاملة باختناق في حريق اندلع، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد مصانع الملابس بالطريق الزراعي بمنطقة أبيس في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية. 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق في مصنع ملابس بيبي كوكا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ودفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجارٍ العمل على السيطرة الكاملة على الحريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة ومستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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