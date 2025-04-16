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رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ وإنتر
بايرن ميونخ وإنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النيراتزوري على البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

وجاء التشكيل فريقا بايرن ميونخ وإنتر ميلان في لقاء الليلة كالتالي:

تشكيل بايرن ميونخ  ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

تشكيل إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ   في دوري أبطال أوروبا 

 

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مواطنه باير ليفركوزن بمجموع 5-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-0، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب فينورد الهولندي.

 

ويسعى إنتر ميلان بقيادة  سيميوني إنزاجي، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب الرابع في تاريخه مع البطولة القارية.


فيما يسعى بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومبانى المدير الفني، إلى تعويض خسارة الذهاب عبر خطف بطاقة نصف النهائي من الإنتر على أرضه ووسط جمهوره.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل البرسا علي حساب بوروسيا دورتموند رغم الخسارة في مباراة الاياب 3-1 لتفوقه ي مواجهة الذهاب بالفوز 4-0.

 

ويسعي العملاق الألماني لمواصلة الزحف نحو حصد اللقب السابع من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي  بعدما حقق البايرن بطولة دوري الأبطال نسخة عام 2020 حينما توج باللقب مع مدربه السابق هانز فليك، على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات إنتر ضد بايرن ميونخ


والتقي بايرن ميونخ وإنتر ميلان في 10 مواجهات سابقة، كان التفوق من نصيب الفريق البافاري خلال الفوز في 5 مباريات مقابل الخسارة 4 مرات والتعادل مرة واحدة، وأحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقوا 11 هدفًا.

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