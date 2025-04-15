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رياضة

برشلونة يخسر من دورتموند بثلاثية ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

برشلونة ودورتموند،
برشلونة ودورتموند، فيتو

مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند ، تأهل فريق برشلونة إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة من مضيفه فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة  فاز في مواجهة الذهاب على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ليتأهل البلوجرانا لنصف النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع اللقاءين.

وسجل ثلاثية بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي "هاتريك"، الأول من ركلة جزاء صوبها بنجاح في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 48 و75، فيما جاء هدف برشلونة عن طريق رامي بن سبعيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

ويلتقي برشلونة  مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الوسط الهجومي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، انسو فاتي، بيدري، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بابلو توري، كريستينسن، باو فيكتور، داني أولمو، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت.

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تشكيل دورتموند ضد برشلونة 

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

دورتموند: كوبيل - كوتو - أنتون - زولي - بنسبعيني - نيميتشا - جروس - بيير - سيفينسون - أديمي - جيراسي.


تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الوسط الهجومي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، انسو فاتي، بيدري، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بابلو توري، كريستينسن، باو فيكتور، داني أولمو، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل دورتموند ضد برشلونة 

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

دورتموند: كوبيل - كوتو - أنتون - زولي - بنسبعيني - نيميتشا - جروس - بيير - سيفينسون - أديمي - جيراسي.

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