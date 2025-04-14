دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتلقى صدمة قبل مواجهة إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية، أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، سيغيب عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها، يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لتقريرين من صحيفة "بيلد"، وشبكة "سكاي" اليوم الإثنين، فإن مانويل نويل يتوقع أن يغيب عن مباراة هايدنهايم المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الألماني.

إصابة مانويل نوير وموعد عودته

ويبدو واقعيا أن يعود نوير في مباراة الفريق أمام ماينز، المقرر إقامتها 26 أبريل الجاري.

ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق "السمانة" التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. ويتولى جوناس أوربيج، المنضم حديثا لصفوف الفريق، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت.

وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن، ألمح الجمعة الماضي، أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.

وقال كومباني:" لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر".

يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ (2-1) في مباراة الذهاب.

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