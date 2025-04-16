الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر بتعادل سلبي أمام الجونة

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

انتهت مباراة فريق الجونة مع نظيره مودرن سبورت بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

 

صراع الزمالك ومودرن والجونة 

شهدت المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التأهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، حيث تساوت الفرق الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن مودرن خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه

يحصل أي نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط

البطل 10 ملايين جنيه

 الوصيف 4 ملايين جنيه

 الثالث 2 مليون جنيه

 الرابع 1.5 مليون جنيه  

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة مودرن سبورت كأس عاصمة مصر كأس الرابطة الجونة ومودرن

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام مودرن سبورت

كأس عاصمة مصر، تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الجونة
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف ناصر منسي

إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

الأهلي يواجه صن داونز بـ"السعة الكاملة" لاستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية