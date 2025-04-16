مودرن يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر بتعادل سلبي أمام الجونة

انتهت مباراة فريق الجونة مع نظيره مودرن سبورت بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

صراع الزمالك ومودرن والجونة

شهدت المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التأهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، حيث تساوت الفرق الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن مودرن خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه

يحصل أي نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين جنيه

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.