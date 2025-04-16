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رياضة

كاس عاصمة مصر، تعرف على تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك

الزمالك وسموحة، فيتو
الزمالك وسموحة، فيتو

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب المقرر لها في الرابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

 

 

 

صراع الزمالك ومودرن والجونة 

تشهد المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، وإن كانت فرصة الأبيض الأضعف الذي يحتاج إلى معجزة لحجز بطاقة التأهل الثانية بالجموعة.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وفقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجيت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

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