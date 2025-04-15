بعد عامين من اندلاع الصراع، خبير بالشأن الأفريقى يكشف مستقبل السودان

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، أنه تحل اليوم 15 من أبريل الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في السودان، والتي تسببت، وفق تقارير أممية عن أكبر أزمة إنسانية في العالم، في تشريد أكثر من 12 مليون شخص، وحاجة نحو 30 مليون سوداني، بينهم 16 مليون طفل، لمساعدات عاجلة، مع مقتل 20,000 ونزوح 14 مليونا داخليا وخارجيا.

الحرب في السودان مثال صارخ للتمدد الإقليمي للصراع

وأكد قرني فى تصريح لـ"فيتو"، أنه علاوة على ذلك تمثل الحرب في السودان مثالًا صارخًا للتمدد الإقليمي للصراع، حيث مست تداعياتها وتأثيراتها نحو 8 من دول الجوار: (مصر وجنوب السودان وتشاد وليبيا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وأفريقيا الوسطى).

وأضاف أنه وفق هذه الوضعية الميدانية والعسكرية يمكن توقع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة للوضع في السودان، خلال المرحلة المقبلة:

أولا: استمرار أمد الصراع في المدى المنظور وغياب الحل السياسي:

• تؤكد المعطيات العسكرية، والمواقف السياسية باستمرار أمد الصراتع في المدى المنظور، بالنظر إلى نجاحات الجيش السودانى في الخرطوم والجزيرة وتحركه نحو كردفان ودارفور لتحريرها من الدعم السريع.

ثانيا: تمترس الدعم السريع في دارفور ومحاولة السيطرة على كافة الإقليم.

• كما يتوقع بدرجة كبيرة تراجع أفق الحل الدبلوماسي، في ضوء تمسك طرفي الصراع بنهج "المعادلة الصفرية".



انطلاق مشروعات إعادة الإعمار

وواصل حديثه، قائلا: كشفت تحركات الحكومة السودانية وبعض الشركاء الإقليميين، من أبرزهم مصر والسعودية وتركيا والصين، عن سعي الحكومة لتدشين عملية إعادة الإعمار خاصة في مدينة الخرطوم، وإعطاء الأولوية لقطاع النية التحتية والمرافق والطاقة.

ثالثا: سعي الدعم السريع لإعلان الحكومة الموازية في دارفور

• يتوقع بدرجة كبيرة اتجاه قوات الدعم السريع، حال السيطرة على مدينة الفاشر، وكامل إقليم دارفور، إعلان "حكومة موازية" بالإقليم بالتعاون مع بعض الحركات المسلحة.

رابعا: استمرار نهج الترحيل القسري للمدنيين

• في ضوء جرائم الدعم السريع في مخيمي زمزم وأبوشوك في مدينة الفاشر، ومن قبل جرائم مماثلة بحق مدنيين في أم درمان، يُتوقع استمرار هذا النهج الانتقامي، وتكثيف عملية الترحيل القسري للمدنيين، لتغيير التركيبة السكانية للدولة السودانية، ولا يُستبعد توطين عناصر أفريقية قبلية داعمة لقوات الدعم السريع.

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