أزمة السودان والإمارات، الخرطوم تقدم 150 مستندا لمحكمة العدل الدولية وأبوظبى تنفي التورط بالإبادة الجماعية

السودان والإمارات، قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، اليوم، إن الاتهامات التى تقدم بها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات زائفة.

ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تنفى اتهامات السودان

وتابعت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم كتيت قائلة، فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة بلادي في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة".

وأوضحت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات وممثلة الدولة أمام العدل الدولية، أنه "منذ بدء الحرب فى السودان لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب".

وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت ريم كتيت، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".

السودان يتهم الإمارات بالتورط فى الإبادة الجماعية على يد الدعم السريع

وتسعى الحكومة السودانية، إلى إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يجبر الإمارات على وقف دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.

واتهم السودان فى الشكوى، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان". وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال "ارتكبت ونفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".

محمد بن زايد والبرهان، فيتو

كما طالبت الخرطوم بإصدار "تدابير موقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات. ويتهم السودان دولة الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".

من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن "هذه الاتهامات الباطلة تعد إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها".

عضو وفد الحكومة السودانية يكشف عن تقديم 150 مستندا ضد الإمارات

فى ذات السياق، كشف عضو وفد الحكومة السودانية المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، معتصم السنوسي، أن الإمارات لم تأت بجديد لم يتوقعه السودان، وأن المحكمة لم تصدر بيانها النهائي حتى الآن.

وقال فى تصريحات لموقع “المحقق” الإخباري السوداني، إن المحكمة استمعت في الجلسة الأولى للطلب المقدم من السودان، مضيفًا أن السودان قدم قضية متماسكة، بدءا بشرح اختصاص المحكمة في فض النزاعات، وعرضا للمستندات والبيانات والصور.

وفد الحكومة السودانية، فيتو

وبين، أن السودان أثبت وجود الخطر في استمرار الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع بدعم لا محدود من دولة الإمارات، وقال إن السودان أكد تمسكه بالإجراءات الوقتية بإلزام الإمارات بعدم مساعدة مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني.

وكشف عضو وفد الحكومة السودانية، أن المحكمة لم تصدر بيانها حتى الآن، وإنها سوف تنتظر رد الإمارات على سؤالين، وبعدها ستستمع إلى رد السودان على هذه الإجابات وربما يأخذ ذلك شهرًا من الآن.

موضحا أن المحكمة أمام سيناريوهين إما قبلت بالاختصاص، وبعدها تعقد جلسات أخرى لسماع موضوعية الإجراءات التحفظية في مواجهة الإمارات، وأما السيناريو الآخر هو أن تعلن عدم اختصاصها، معربا عن تفاؤل بلاده بأن حقوقه لن تضيع.

وختم عضو الوفد الحكومي، أن السودان قدم أكثر من 150 مستندا لمحكمة العدل الدولية، وقال إن هذه المستندات حوت نوع الأسلحة وتاريخ صناعتها وأنها تأتي لصالح الإمارات، مضيفا قدمنا أيضا جوازات لعسكريين من الإمارات كانت موجودة بأرض الميدان، اضافة إلى جوازات كولومبيين وأحباش دخلوا بتأشيرة من شركة أمنية إماراتية، مدعيا أن وفد أبوظبى لم يستطع دحض كل هذه المستندات، وأنهم ركزوا فقط على اعتراضهم على عدم الاختصاص.

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