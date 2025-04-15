الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

جوتيريش يجدد مخاوفه من استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين للسودان

جوتيريش الأمين العام
جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

 ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى البلاد، وذلك مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث.

وقال في بيان: "أشعر بقلق عميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ما يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

كما جدد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كذلك شدد على أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حد للنزاع.

 

من جهتها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أمس، أنه خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين "ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بنسبة ألف بالمئة"، مناشدة العالم "عدم التخلي عن ملايين الأطفال المنكوبين".

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية كاثرين راسل في بيان إن "عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان".

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