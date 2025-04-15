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رياضة

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

مارسيل كولر
مارسيل كولر

بين عشية وضحاها تحول السويسري مارسيل كولر إلى مدرب فاشل ولا يفهم في أصول التدريب ولا يعي مفردات مهنته ولا الأدوات التي يستخدمها رغم أنه لم يكن صاحب قرار الانسحاب من لقاء القمة أمام الزمالك والذي كان كفيلاً بضمان المنافسة على درع الدوري!!

ليس من قبيل الصدفة ولا الدهشة ظهور نجوم الصف الأول في النادي الأهلي وكبار خبرائه وهم يهاجمون الرجل بلا هوادة ولا يرحمون شيبته... نجوم كبار وخبراء عظام بحجم الشيخ طه إسماعيل والكابتن محسن صالح والكابتن مصطفى عبده يصبون جام غضبهم على المدير الفني للنادي الأهلي وهي ظاهرة ربما حديثة العهد على قيم وتقاليد النادي العريق...

نعم قد يغضب الجمهور -وهذا من حقهم- وأيضاً لهم الحق في مهاجمته لأنهم اعتادوا على الأداء والنتيجة ولكن النتائج تؤكد أن الرجل ما زال محافظاً على لقب بطولة إفريقيا وما عدا ذلك خارج عن إرادته سواء الانسحاب من كأس مصر أو من لقاء القمة...

يومياً و"الاسكريبت" كما هو لا يتغير وفحواه أن شركة الكرة في النادي الأهلي تبحث في السير الذاتية لمدربين كبار خلفاً لكولر... عشنا وشفنا... كانت أيام لا يُعرف إذا كان الأهلي سيجدد لمديره الفني أم سيتعاقد مع جديد... ولكن الآن كل شيء وارد... في ظل حملات الهجوم والتي للأسف الشديد ليست عفوية...

وهل هناك عاقل يستسيغ ما يحدث مع كولر الآن لا سيما وأن الأهلي أمامه مباراة في منتهى القوة والأهمية أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وحملات الهجوم لا تتوقف؟! ... وطبعاً بوستات الدعم على الصفحات الرسمية لإثبات حالة ليس أكثر.

وهل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ليس على علم بما حدث ويحدث مع المدير الفني الذي يتعرض للذبح يومياً بسكاكين أهلاوية؟! أشك طبعاً.

فمنذ أن ظهرت اللجان الإلكترونية وهناك من هو في الأهلي يجيد استعمالها ويحولها تبعاً لهواه...

ولست مع ما يحدث حالياً مع مارسيل كولر بعيداً عن أني مقتنع به من عدمه ولكن مصلحة الأهلي تحتم على الجميع دعم الرجل حتى ينتهي الموسم ووقتها القرار لمجلس الإدارة فيما يراه مناسباً للفريق والقلعة الحمراء.

كل التوفيق للنادي الأهلي في لقائه القادم أمام صن داونز وأن يحافظ على اللقب الإفريقي الغالي.

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الأهلي مارسيل كولر محمود الخطيب دوري أبطال إفريقيا 2025 صن داونز الشيخ طه اسماعيل محسن صالح

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