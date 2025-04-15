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رياضة

الزمالك يرصد 2 مليون دولار لضم الجزائري عادل بولبينة

عادل بولبينه
عادل بولبينه

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحرك مسئولي النادي  للتعاقد مع الجزائري عادل بولبينة، لاعب نادي بارادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المصدر أن الزمالك رصد مبلغ 2 مليون دولار لإتمام الصفقة، في ظل اقتناع لجنة الكرة والجهاز الفني بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، خاصة أنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم، وهو ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية في الخط الأمامي.

 

ويُعد بولبينة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري، ولفت الأنظار خلال الموسم الحالي بأدائه المميز ومساهماته الهجومية، ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية، إلا أن الزمالك يسعى لحسم الصفقة مبكرًا، قبل دخول أطراف أخرى في المنافسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة الزمالك لدعم الفريق بعناصر شابة وموهوبة، قادرة على صناعة الفارق وإعادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الزمالك ونادي بارادو خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء الموسم الحالي في الدوري المصري.

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