الكويت تعود للدراسة عن بعد لهذا السبب

تشهد جميع المدارس الكويتية اليوم، الثلاثاء، غياب جميع الطلاب رغم انتظام اليوم الدراسي، عن بعد بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد اليوم.

استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

ووفق البيان الصادر عن وزارة التربية الكويتية؛ فقد جاء ذلك حرصا من الوزارة على سلامة وأمن أبنائها الطلاب والطالبات مع استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

الدوام من داخل المدارس والحصص الدراسية تستمر عبر منصة تيمز

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن الهيئتين التعليمية والإدارية تواصلان الدوام من داخل المدارس والحصص الدراسية تستمر عبر منصة تيمز، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتربوية اللازمة لضمان سير الدراسة بسلاسة وكفاءة.

متابعة القنوات الرسمية التابعة للوزارة

ودعت وزارة التربية إلى متابعة القنوات الرسمية التابعة للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بسير الدراسة.

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