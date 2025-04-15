الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

سرب من الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي

طائرة الرئيس السيسي
طائرة الرئيس السيسي
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استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له في زيارة دولة الكويت، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي في المطار الأميري حيث تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

وصافح الرئيس السيسي كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام أمير الكويت بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي.

كما اصطفت على جانبي الطريق من المطار الأميري وصولا لقصر بيان مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بالرئيس السيسي وفور وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبًا بقدوم الرئيس السيسي حيث اصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية وعرضت لوحات فنية تراثية ترحيبًا بقدوم.

وقام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة الرئيس السيسي فوق الأجواء الكويتية.
 

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