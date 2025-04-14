12 صورة ترصد وصول السيسي الكويت والشيخ مشعل في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الكويت في زيارة دولة الكويت، وكان على رأس مستقبلي الرئيس بالمطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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