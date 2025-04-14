الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

12 صورة ترصد وصول السيسي الكويت والشيخ مشعل في مقدمة مستقبليه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الكويت في زيارة دولة الكويت، وكان على رأس مستقبلي الرئيس بالمطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
ads

الأكثر قراءة

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

مصرع ربة منزل إثر مشاجرة مع زوجها في القليوبية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة أمم إفريقيا للشباب 2025 تحت 20 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

الأدعية التي واظب عليها النبي في الركوع والسجود

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

المزيد
الجريدة الرسمية